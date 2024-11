'Tive dificuldade de me conformar', diz Gilberto Gil sobre morte do filho aos 19 anos

(FOLHAPRESS) - Gilberto Gil, 82, encerrou a temporada 2024 do Conversa com Bial (Globo). Na entrevista, que vai ao ar dia 13 de dezembro, o músico falou sobre a morte do filho Pedro, em 1990.

Pedro Gil era o filho mais velho de Gil com a segunda mulher, Sandra Gadelha, e também era músico. Ele morreu aos 19 anos em um acidente de carro. Questionado por Bial se essa foi a perda com a qual mais sofreu, Gil confirmou que sim.

"Tinha dificuldade de me conformar com a inversão dos fatores. Ele tinha 19 anos e foi um acidente, foi muito de repente", lembrou o cantor. "Tive uma tentação pelo inconformismo. Até hoje não me conformo, mas a gente tem que se conformar."

Ainda na entrevista, Gil falou sobre a relação cada vez mais terna com os filhos e netos e anunciou sua turnê Tempo Rei, a derradeira da carreira, que começa em março.

No programa, Pedro Bial evitou perguntar sobre Preta, que está em tratamento de câncer. O músico, porém, falou longamente sobre a relação com os filhos, netos e bisneta. Ele afirmou estar mais próximo da família, que o acompanha sempre nas turnês e viagens pelo mundo.

Na estrada, aliás, a culinária favorita da família Gil é a italiana, segundo o patriarca. "A comida italiana não tem erro, praticamente em qualquer lugar do mundo ela consegue manter suas características preservadas."

O programa vai ao ar no dia 13 de dezembro, à 1h.

