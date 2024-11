Galã de Suits deixou série para enfrentar depressão e vício em álcool

Patrick J. Adams, conhecido por seu papel como Mike Ross na série "Suits", revelou recentemente que sua decisão de deixar o programa em 2018 foi motivada por questões pessoais significativas. Em entrevista no podcast "Dinner's on Me", Adams compartilhou que, durante a sétima temporada, enfrentou uma batalha contra a depressão e o consumo excessivo de álcool. Ele reconheceu que esses hábitos estavam afetando negativamente sua saúde mental e sua capacidade de ser um pai presente para suas duas filhas, Aurora e Elliot, fruto de seu casamento com a atriz Troian Bellisario.

De acordo com a revista People, Adams destacou que sua rotina estava repleta de gastos excessivos e consumo de álcool, o que o levou a um ponto de ruptura. Essa situação o fez perceber a necessidade de mudanças drásticas em sua vida, incluindo a decisão de abandonar o álcool para melhorar sua saúde mental e fortalecer seus relacionamentos familiares.



Além disso, o galã mencionou que sua saída de "Suits" também foi influenciada pelo desejo de focar em seu casamento com Troian Bellisario. Após sete anos de relacionamento à distância devido às demandas de suas carreiras, o casal sentiu a necessidade de estar mais próximo e iniciar uma família, o que estava sendo adiado pela agenda intensa do programa.

Patrick J. Adams trabalhou ao lado de Meghan Markle, que interpretava Rachel Zane. A parceria dos dois foi uma das mais marcantes da série, especialmente pelo romance entre seus personagens.

