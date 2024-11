Divórcio? Meghan Markle quebra o silêncio e surge sozinha em evento

Em meio a especulações sobre uma possível separação do príncipe Harry, Meghan Markle participou de um evento de Ação de Graças na última semana, onde fez sua primeira declaração pública após os rumores. A duquesa de Sussex compareceu sozinha ao evento, organizado em parceria com a instituição Social Mina's List, e destacou sua dedicação ao empoderamento feminino.

Durante o jantar, realizado no espaço Our Place, Meghan promoveu um encontro com mulheres afegãs. "A noite incluiu uma refeição compartilhada que encorajou uma conversa aberta, centrada na gratidão e na resiliência", afirmou ao site Archewell. Ela também agradeceu às participantes por compartilharem suas histórias e reforçou seu compromisso em promover a comunidade e elevar mulheres por meio de experiências coletivas.

Enquanto Meghan estava no evento, o príncipe Harry participou de compromissos no Canadá relacionados aos Jogos Invictus, intensificando as especulações sobre uma crise no casamento. Markle também tem sido vista em eventos públicos sem a companhia do marido, como no lançamento de uma marca de cosméticos capilares, o que alimenta os boatos de um possível divórcio.

Especialistas em realeza, como Angela Levin, sugerem que o casal pode estar passando por dificuldades. "Eles dizem que vão trabalhar separadamente, depois falam sobre comprar uma casa em Portugal. Isso não soa como algo que se faz se você quer passar mais tempo juntos. Mas acredito que estejam tentando resolver as coisas", comentou Levin.

Meghan tem sido alvo de rumores de que teria solicitado um acordo financeiro milionário para se divorciar de Harry. Segundo a jornalista espanhola Pilar Eyre, fontes próximas à família afirmam que a duquesa teria pedido cerca de 80 milhões de dólares, um valor estipulado em um suposto acordo pré-nupcial assinado antes do casamento. Além disso, Meghan estaria buscando a guarda dos filhos, Archie e Lilibet.

Os rumores sobre o relacionamento do casal crescem, enquanto ambos continuam a aparecer publicamente em ocasiões separadas. Até o momento, nem Meghan Markle nem o príncipe Harry fizeram declarações diretas sobre a especulada crise conjugal.

