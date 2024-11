Nego Di pode ser preso de novo após post de advogadas

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso há quatro meses, o influenciador Nego Di conseguiu o direito à liberdade provisória e foi solto na terça-feira (27). Mas, após dois dias fora das grades, ele pode ser detido novamente por causa de uma postagem de sua equipe de defesa.

O ex-BBB deixou a Penitenciária Estadual de Canoas 1, na região metropolitana de Porto Alegre, e, como forma de comunicar a soltura, as advogadas de defesa Tatiana Vizzotto Borsa e Camila Kersch Rodrigues postaram uma foto em suas redes sociais com Nego Di, agora deletada.

No entanto, para conceder o habeas corpus, a Justiça determinou que ele não poderia frequentar ou usar redes sociais. O ex-BBB também terá que comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades e não pode mudar de endereço sem autorização judicial.

Em nota enviada à Folha de S.Paulo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul salientou a obrigação para que o humorista fique fora das mídias digitais. "Todas as informações e notícias sobre possível violação serão analisadas para que o MPRS tome as medidas cabíveis."

Nego Di é réu por estelionato e lavagem de dinheiro em um suposto esquema envolvendo produtos que não teriam sido entregues por uma loja virtual. Procuradas pela Folha de S.Paulo, Tatiana e Camila não responderam.

De acordo com a Justiça, Nego Di e seu sócio, Anderson Boneti, teriam lesado mais de 370 pessoas com vendas realizadas pelo site Tadizuera, entre 18 de março e 26 de julho de 2022.

A apuração da Polícia Civil indicou que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a Dilson na época ultrapassou R$ 5 milhões. Usuários relataram ter comprado produtos como televisores, celulares e eletrodomésticos na plataforma virtual, mas não teriam recebido os itens nem a devolução dos valores.

Gaúcho de Porto Alegre, Nego Di participou do Big Brother Brasil 2021, integrando o grupo Camarote como influenciador digital. Após 22 dias de confinamento, ele foi eliminado com 98,76% dos votos.

