Após 35 anos, novela 'Tieta" volta em reprise na Globo a partir de segunda-feira

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 35 anos, estreava no horário nobre da Globo a novela "Tieta", que será reprisada a partir de segunda-feira (2) no Vale a Pena Ver de Novo.

Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, a novela é uma adaptação do romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado. A trama se passa na cidade fictícia de Santana do Agreste e busca retratar a hipocrisia da sociedade.

Vivida por Claudia Ohana, Tieta é uma jovem sensual e rebelde, que acaba expulsa da cidade pelo próprio pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), influenciado pela carola e invejosa Perpétua (Joana Fomm). Tieta foge para São Paulo e, agora vivida por Betty Faria, volta 25 anos depois, rica e exuberante, para se deparar com a mesma cidade monótona e tacanha que deixou para trás.

Além das icônicas Betty Faria e Joana Fomm, o elenco conta com nomes de peso que, após a novela, construíram carreiras célebres na teledramaturgia, como Reginaldo Faria, Claudia Ohana, Danton Mello, Lilia Cabral e Arlete Salles.

Parte do elenco também já nos deixou, como Yoná Magalhães, Paulo José e Marcos Paulo.

