Mãe de Leandra Leal está internada há duas semanas para se recuperar de cirurgia

(FOLHAPRESS) - Ao fazer uma homenagem de aniversário para a mãe em suas redes sociais, Leandra Leal contou que Ângela está internada há duas semanas se recuperando de um procedimento.

"Hoje é dia da minha mãe, sem dúvida nenhuma uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Essas duas últimas semanas foram desafiadoras para nossa família. Durante todo esse processo, ela repetiu o que sempre diz frente a qualquer adversidade: é a vida", escreveu.

Na publicação, ela não especificou qual foi o motivo para a internação ou o procedimento. Leandra compartilhou fotos ao lado da também atriz e diretora do Teatro Rival Petrobras e disse que a mãe tem o dom de ter humor mesmo em momentos difíceis. Ela agradeceu o apoio que recebe de amigos e da equipe médica.

"Minha mãe sempre me ensinou que a felicidade só é real quando é coletiva, porque ela se importa, ela acolhe e escolhe os seus. Sua família do coração sempre foi grande", afirmou. "Parabéns dona Ângela, que você tenha ainda muitos anos, mais saúde e mais felicidade! Te amo."

No início de agosto, a atriz deu à luz a Damião, fruto do casamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos. Ela já é mãe de Júlia, 10, com o diretor cultural Alê Youssef. Os dois ficaram juntos de 2010 a 2018.

