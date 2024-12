Ana de Armas diz na CCXP que colecionou hematomas para viver novo John Wick

(FOLHAPRESS) - No Brasil para divulgar "Bailarina", derivado dos filmes do matador John Wick, Ana de Armas disse que precisou pegar pesado no treino e que colecionou hematomas para poder fazer, ela mesma, as várias cenas de ação do novo longa, que tem estreia marcada para junho no Brasil.

A atriz cubana foi uma das principais atrações internacionais desta edição da CCXP, a Comic Con Experience, maior feira de cultura pop do Brasil. Ela participou do painel que encerrou o evento na noite deste domingo (8), ao lado dos colegas de elenco Norman Reedus e Ian McShane e do diretor Len Wiseman.

Antes de subir ao palco para encontrar os fãs empolgados e barulhentos, De Armas conversou com a imprensa sobre as expectativas para o novo filme, e sobre como "Bailarina", um novo capítulo de uma franquia blockbuster, se encaixa em sua carreira ainda curta, mas já diversa e celebrada.

"Nunca na vida eu imaginei que faria filmes de ação. Eu não me considero uma pessoa atlética, mas tem sido muito legal e é algo que eu amo agora. Eu aprendi a gostar do processo, dos desafios e até das dores", disse ela, que também estrelou "007: Sem Tempo para Morrer" e "Agente Oculto".

"O Len [Wiseman, diretor] recebia várias fotos dos meus hematomas pelo telefone", brincou De Armas, que foi indicada ao Oscar no ano passado por "Blonde", biografia de Marilyn Monroe. "Foi um processo longo, de quatro meses, que envolvia muita fisicalidade, armas e coreografia. Seria bom depois de um filme como este poder interpretar, sei lá, uma bibliotecária, alguém que não tenha que se mexer muito."

"Bailarina" se passa entre o terceiro e o quarto capítulo da saga "John Wick", "Parabellum" e "Baba Yaga", de 2019 e 2023, respectivamente. Seguindo a fórmula que iniciou a jornada do personagem vivido por Keanu Reeves, na nova trama De Armas interpreta uma assassina que parte em busca de vingança após a morte do pai.

Ela é treinada pelo grupo Ruska Roma, uma organização criminosa russa que também foi responsável por acolher o personagem de Reeves quando ele se tornou órfão, no preâmbulo do primeiro "John Wick", batizado de "De Volta ao Jogo" no Brasil.

