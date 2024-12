Ex-namorada de Liam Payne presta homenagem emocionante ao cantor

A ex-namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, emocionou os seguidores no TikTok ao compartilhar uma homenagem ao cantor neste domingo, 8 de dezembro.

Kate publicou um vídeo que reúne diversas imagens de momentos vividos ao lado do artista, acompanhado pela música "Fade Into You", da banda Mazzy Star, lançada em 1993. A postagem foi recebida com carinho pelos fãs e pode ser conferida na plataforma.

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, onde estava de férias. Ele deixou um filho, Bear, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Cheryl Cole.

