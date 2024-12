Maraisa curte comentário contra Simone Mendes e diz que foi sem querer

(FOLHAPRESS) - Foi só o apresentador do SBT Ratinho dizer em seu programa na rádio Massa FM que a cantora Simone Mendes não é simpática que logo o caso ganhou repercussão nas redes.

Porém, agora os contornos polêmicos aumentaram. Isso porque a sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, curtiu um vídeo em que Ratinho cutuca Simone. Com isso, o público invadiu as redes da artista para pedir explicações.

Pelas redes sociais, Maraisa se defendeu e disse que curtiu "sem querer". "Qual a dificuldade de entender que curti sem querer?

A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe", escreveu ela sobre o projeto "Amigas", da Globo.

Abaixo da publicação, a própria Simone publicou uma mensagem. "Fica em paz, meu amor, conheço o coração de vocês e sei o quanto são especiais e carinhosas comigo sempre", escreveu.

No vídeo que causou todo o rebuliço, Ratinho compara Simone e a irmã Simaria. "A Simone é uma queridinha da televisão, mas quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ela não tira, ela corre", disse o apresentador.

"Ela não é esse amor que ela aparenta. A Simaria era mais simpática. Desde o começo, ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática", completou.

