Nicole Kidman já considerou desistir de atuar, mas voltou atrás após conselho da mãe

(FOLHAPRESS) - Se tivesse largado a atuação em 2008, ano em que considerou se aposentar, Nicole Kidman não teria feito sucessos como "Big Little Lies" (2017), "O Peso do Passado" (2019) e "Babygirl" (2024), o mais recente deles.

A atriz afirmou em uma entrevista recente que considerou seriamente deixar a atuação após o nascimento da filha Sunday, de 16 anos, por se considerar satisfeita até aquele momento. Mas voltou atrás após um conselho da mãe, morta em setembro.

"Eu tinha me mudado para Nashville e estávamos morando em uma fazenda. Minha mãe disse: 'eu não desistiria completamente. Manteria uma parte ainda.' E eu disse, 'Não, não. Terminei'", falou ela em entrevista ao programa CBS Sunday Morning.

Mesmo com a decisão tomada, Janelle ainda teria insistido para que a filha não se aposentasse. "Ela disse: 'só me escute. Continue. Não estou dizendo que você tem que trabalhar no nível que vem trabalhando, mas não desista completamente'."

A mãe de Nicole morreu quando a atriz estava no Festival de Veneza concorrendo com "Babygirl". Ela disse que as últimas palavras da matriarca foram de preocupação. "Eu estava para entrar em um avião e ela disse 'espere um pouco, você precisa se cuidar'. Não sabia que seriam as últimas palavras dela."

A artista afirmou que constantemente tenta equilibrar os diferentes aspectos de sua vida pessoal e carreira. "Há épocas em que faço mais coisas, épocas em que faço menos. Encontrar esse balanço é parte da jornada, você comete erros. Meu marido sempre me fala para eu me cuidar também."

Leia Também: Filha de Nicole Kidman e Tom Cruise posta foto rara e mostra novo visual

Leia Também: Filha de Nicole Kidman faz rara aparição em evento público