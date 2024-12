Amber Heard manifesta apoio a Blake Lively sobre acusação de assédio sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Amber Heard manifestou apoio à também artista Blake Lively sobre as acusações de assédio sexual contra o ator e diretor Justin Baldoni. Lively entrou com processo na justiça americana na semana passada contra Baldoni, em um caso que teria acontecido durante as gravações do filme "É Assim que Acaba". Ele nega as acusações.

Heard comentou o caso em cima da notícia do New York Times de que Baldoni e a sua produtora contrataram Melissa Nathan, a gerente de crise de Johnny Depp durante o processo de difamação que ele moveu em 2022 contra a atriz, sua ex-esposa. Depp venceu o julgamento, com Heard pagando R$ 40 milhões a ele por acusá-lo de agressão sem provas.

"As redes sociais são a personificação absoluta do clássico ditado 'Uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade calça os sapatos'", disse a artista em entrevista à NBC News. "Eu vi isso em primeira mão e de perto. Isso é tão assustador quanto destrutivo."

Lively está processando Baldoni alegando que o colega de cena teria praticado assédio sexual e ainda feito um esforço para destruir sua reputação.

Segundo a ação, os desentendimentos teriam começado ainda durante as filmagens. Por esse motivo, uma reunião foi feita para discutir o ambiente hostil que a atriz afirmava presenciar no set. Marido de Blake, o ator Ryan Reynolds, 48, participou do encontro.

Entre as alegações de Blake estão as acusações de que Baldoni mostrava imagens de mulheres nuas para todo o elenco feminino do longa e com frequência relembrava seu vício em pornografia para todos ao redor. Segundo ela, o diretor também tinha o hábito de falar sobre seus interesses sexuais, sobre genitálias e sobre o peso de Blake.

Procurado pela Variety, Bryan Freedman, o advogado de Baldoni, chamou as acusações de "falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas".

