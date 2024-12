Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no civil em cerimônia discreta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde, 37, e Marcus Buaiz, 45, são oficialmente marido e mulher. Os dois se casaram no civil na última terça-feira (24), na véspera do Natal.

O casal ainda fará ainda uma cerimônia religiosa e festa, com a presença de convidados famosos, no dia 3 de maio.

Segundo o GShow, a atriz e o empresário se casaram no civil na presença de familiares. Isis é mãe de Rael, de 6 anos, fruto do relacionamento com André Resende, e Marcus é pai de José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, com Wanessa Camargo, com quem foi casado até 2022.

A festa de casamento acontecerá na Ville La Rochelle, um sítio no interior de São Paulo. São esperados 180 convidados para o evento, que terá luxo e requinte.

O casal reservou até um aeroporto executivo para receber os convidados que chegarão em aviões particulares.

"Estou cuidando de tudo. Quero que seja perfeito e exatamente como sonhei", disse Isis em recente entrevista ao F5.

