Ex-mulher de Ney Latorraca, Inês Galvão lamenta morte do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto nesta quinta-feira (26), Ney Latorraca deixou viúvo o ator Edi Botelho, 66. O casal viveu junto por 30 anos.

Antes disso, porém, Ney foi casado com a atriz Inês Galvão, que o homenageou nas redes sociais. "Ele vai levando uma grande parte da minha história e deixa comigo uma imensa saudade! Te amo para sempre, Neyzinho", escreveu Inês.

Os dois artistas foram casados por cinco anos, entre 1983 e 1987. Em entrevista ao jornal Extra, Inês falou sobre o relacionamento.

"A gente ficou junto e foi uma relação muito maneira, muito legal. A gente se divertiu muito, aprendi muita coisa com o Ney, e espero ter ensinado a ele também", contou a atriz.

Segundo ela, o casamento acabou por causa da sogra, mãe de Ney, com quem a atriz não se dava bem.

"A gente se afastou e não foi por uma briga entre mim e ele, não houve desentendimento. Sempre teve muito amor e carinho entre a gente", afirmou.

Inês contou o episódio que a fez terminar o relacionamento: "Eu tinha preparado um jantar surpresa para ele, com 40 amigos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Irene Ravache, Marília Pêra, e deixei para a Dona Nena levá-lo até o restaurante. Essa era a única parte dela na história. E ela simplesmente não levou! Ele foi beber com o Laurinho Corona e eu fiquei lá, como uma idiota esperando ele no Plataforma, e ele sem saber de nada. Aí, pra mim, deu. Terminei com ele", lembrou a atriz.

Inês atuou em novelas como "Quatro por Quatro", "Vamp" e "Rainha da Sucata". Após o fim da relação com Ney, a atriz se casou com o jogador Luís Carlos Tóffoli, conhecido como Gaúcho, que jogou no Palmeiras e no Flamengo. Ele morreu em 2016.

