Kelly Key confirma ter sido convidada para BBB 25 e explica por que recusou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Kelly Key, 41, confirmou que ela e a filha, Suzanna Freitas, 24, foram sondadas para participar do BBB 25. Nas redes sociais, ela disse ter negado o convite da Globo para estar no reality show.

Kelly Key era um dos nomes cotados para estar na 25ª edição. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, recebeu a seguinte pergunta: "Você aceitaria o convite para participar do BBB?".

"Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su [Suzanna] na próxima edição... Mas não estaremos", respondeu a cantora.

"Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. Porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", completou.

Vídeos da filha da cantora viralizaram nas redes sociais nos últimos tempos por causa da semelhança entre as duas. Internautas ficaram impressionados com os traços do rosto de Suzanna, que, apesar dos quase 20 anos de diferença de idade, poderia se passar pela mãe caso quisesse.

Kelly Key mora com a família em Portugal. Estrela do pop nos anos 2000, com os hits "Baba", "Barbie Girl" e "Cachorrinho", ela lançou em 2020 seu sétimo álbum, "Do Jeito Delas!", com participações de Pocah, MC Rebecca e Preta Gil.

