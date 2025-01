Eduardo Paes promete 'fechar Copacabana' se Fernanda Torres ganhar o Oscar

(FOLHAPRESS) - Vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em um filme de drama, Fernanda Torres pode ganhar uma homenagem com direito a desfile público em Copacabana.

Foi o que "prometeu" -nas redes sociais, pelo menos- o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Se Fernanda levar o Oscar, o Rio de Janeiro a receberá com grande festa.

Paes se empolgou com o pedido de um internauta no X, que dizia: "O Oscar vem aí e queremos desfile com carro de bombeiro e chuva de papel picado. Eduardo Paes, manda fechar Copacabana", escreveu o usuário da rede. A postagem chegou a 1,8 milhões de visualizações. O prefeito repostou e escreveu: "Fechado".

Fernanda Torres, que é carioca, foi a primeira artista brasileira a ganhar um Globo de Ouro. Ela foi premiada pelo papel de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

O longa também foi indicado na categoria melhor filme estrangeiro, mas perdeu para o francês "Emilia Pérez".

Com a vitória, Fernanda Torres ganha força para estar entre as indicadas a melhor atriz no Oscar.

Leia Também: Vivi 95 anos para ver isso, diz Fernanda Montenegro sobre prêmio de Fernanda Torres

Leia Também: Demi Moore elogia Fernanda e pede telefone da atriz no Globo de Ouro