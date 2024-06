Esses filmes são muito melhores que os livros que os inspiraram! Concorda? - Quem nunca ouviu aquele amigo ou conhecido dizendo que o livro é muito melhor que o filme? E realmente muitas das adaptações de clássicos da literatura e best-sellers no cinema ficam aquém das histórias originais. Afinal, resumir centenas de páginas de uma obra de um autor que concebeu a trama e melhorá-la na telona em duas horas de longa (ou até três!) é um desafio e tanto para os diretores (e certamente nem é o objetivo deles!). No entanto, há alguns casos de produções de Hollywood que superaram os livros que os inspiraram. E, claro, muitos escritores não gostaram do resultado por causa das liberdades criativas dos cineastas! Polêmico? Na galeria, conheça os filmes que são bem melhores que as obras originais!

