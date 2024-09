Morre Sergio Mendes, astro internacional da música brasileira

Nesta sexta-feira (6), morreu o músico Sergio Mendes, aos 83 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, site norte-americano de fofoca, a causa da morte não foi revelada.

O brasileiro vivia há seis décadas em Los Angeles, com a mulher, a cantora Gracinha Leporace, com quem estava casado há mais de 50 anos. Ele deixa Gracinha, além de cinco filhos.

Com quase seis décadas de carreira, Mendes se tornou mundialmente famoso com a Bossa Nova. O artista colaborou com grandes nomes do jazz como Herb Alpert e Cannonball Adderley.

O álbum "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66", de 1966, de Mendes ganhou disco de platina, e sua música "Mas Que Nada" -um de seus maiores sucessos- foi posteriormente regravada com o Black Eyed Peas, em 2006. O brasileiro ganhou um Grammy, dois Grammys latinos, e foi indicado ao Oscar em 2012 pela música "Real in Rio", do filme "Rio" (2011).

Em 2020, o documentário "Sérgio Mendes: Na Chave da Alegria" contou a história do artista, que começou a carreira como pianista clássico antes de ingressar no jazz e no boss nova.

De acordo com o jornal 'Folha de S. Paulo', ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

