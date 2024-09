Sequências (muito) estranhas de filmes que quase foram feitas - Alguns filmes fazem tanto sucesso que ficamos ansiosos por uma sequência. Claro, às vezes os fãs têm que esperar muito tempo para que eles saiam - e vez ou outra eles são decepcionantemente mais pobres do que o filme original. No entanto, existem sequências muito esperadas que nunca foram feitas, apesar dos planos para lançá-las na telona. Nesta galeria, relembramos algumas das sequências de filmes que quase foram feitas, mas que, por um motivo ou outro, nunca saíram do papel - e isso pode até ter sido a melhor coisa. Alguns roteiros eram bem bizarros. Clique para conhecê-los!

© Getty Images