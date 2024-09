Julio Andrade é indicado ao Emmy Internacional por 'Betinho'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista de indicados ao prêmio do Emmy Internacinal 2024 foi divulgada nesta quinta-feira (19) e conta com a presença de atores e produções brasileiras. Julio Andrade foi indicado à categoria de melhor ator pela atuação em "Betinho: no fio da navalha", série do Globoplay.

O ator vive o sociólogo Herbert de Souza, que liderou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida e se tornou importante líder das causas sociais nos anos 1980. Sofreu com os efeitos da AIDS e morreu em consequência de uma hepatite do tipo C em 1997. A série foi produzida pela AfroReggae Audiovisual e pela Formata.

A série é a única produção da Globo a entrar na lista de indicados em 2024. Por muitos anos, a emissora esteve entre os indicados na categoria de telenovela. "Pantanal" (2022) e "Cara e Coragem" (2022) foram os últimos a figurarem.

A minissérie sobre Anderson Silva, "Anderson Spider Silva", da Paramount+, foi indicada na categoria. William Nascimento vive o lutador de MMA, junto com Bruno Vinícius. Tatiana Tiburcio e Seu Jorge fazem os tios dele.

"Transo", do Canal Futura, foi indicado ao prêmio de Melhor Documentário. A produção aborda a vida sexual de pessoas com deficiência.

"Escola de quebrada", também da Paramount+, concorre na categoria Live-Action infantil, com a história de um aluno nerd buscando a popularidade em uma escola na periferia de São Paulo.

"Acorda, Carlo!", da Netflix, concorre a Melhor Animação Infantil. Carlo é um garoto que cai num sono profundo por conta de um feitiço e, ao despertar, percebe que sua vida mudou totalmente.

Os vencedores serão anunciados em 25 de novembro em cerimônia em Nova York.