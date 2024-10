Agora vai? Todos os representantes do Brasil no Oscar! - A Academia Brasileira de Cinema elegeu 'Ainda Estou Aqui' para concorrer a uma vaga entre os indicados ao Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional. Pouco depois do anúncio, feito em 23 de setembro de 2024, a produção ganhou data de estreia nos cinemas brasileiros: 7 de novembro. Agora o próximo passo na corrida ao prêmio é esperar a Academia de Hollywood, organizadora do Oscar, divulgar uma lista de pré-selecionados em 17 de dezembro. Enquanto ficamos na torcida, a boa notícia é que o representante brasileiro ao Oscar tem grandes chances de emplacar entre os indicados na cerimônia mais importante do cinema. O filme de Walter Salles foi o ganhador do prêmio de Melhor Roteiro (escrito por Murilo Hauser e Heitor Lorega) no Festival de Veneza de 2024, tendo sido aclamado pelo público com 11 minutos de aplausos. O longa também recebeu críticas positivas da mídia estrangeira após exibição no Festival de Toronto. Com isso, 'Ainda Estou Aqui' passou a ser cotado pela imprensa internacional como uma das apostas para os nomeados ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres também começou a ser considerada para a categoria de Melhor Atriz e teve sua performance elogiada por veículos como The Guardian, Variety, The Hollywood Reporter e IndieWire. Selton Mello também teve seu desempenho reconhecido com especulações para uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. A obra conta a história de Eunice (Fernanda Torres), que estudou Direito e se reinventou como uma das mais importantes ativistas dos Direitos Humanos no Brasil depois do assassinato de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello), pela ditadura militar em 1971. A produção poderosa e emocionante é baseada na biografia do escritor Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de sua família durante o regime militar. O Brasil não recebe uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional desde 1999, com o título 'Central do Brasil' (1998), também de Walter Salles. Naquele ano, o longa não só foi nomeado na categoria, como também Fernanda Montenegro concorria pelo prêmio de Melhor Atriz. As estatuetas foram para 'A Vida É Bela' (1998), de Roberto Benigni, e para a atriz Gwyneth Paltrow ('Shakespeare Apaixonado', 1998). Curiosamente, 'Ainda Estou Aqui' marca o reencontro do diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Montenegro, que faz participação na trama. Falando nisso, relembre outros filmes brasileiros que representaram o Brasil na corrida pelo Oscar e as produções que conquistaram indicações na mais importante cerimônia do cinema!

