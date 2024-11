Os figurinos mais impactantes da história do cinema - Quando pensamos em filmes icônicos de Hollywood, muitas vezes uma das primeiras coisas que vêm à mente é um vestido espetacular. Do lindo vestido vermelho de Julia Roberts em 'Uma Linda Mulher' (1990), ao pretinho básico de Audrey Hepburn em 'Bonequinha de Luxo' (1961), alguns looks são simplesmente inesquecíveis e com razão. Dramas de época, musicais, comédias românticas, ficção científica... Não importa o gênero, muitos filmes ostentam um figurino marcante e alguns vestidos se tornam tão simbólicos quanto as próprias histórias. Clique e veja os vestidos mais memoráveis da história do cinema!

