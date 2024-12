Até décadas: Músicas que demoraram muito tempo para fazer sucesso - Uma das coisas mais incríveis quando o assunto é música é a capacidade que ela tem de entrar e sair da memória pública, de ficar famosa ou não, mudando e adaptando seu significado ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que mantém uma fatia do contexto em que foi feita para que as gerações futuras desfrutem. Isso, certamente, é um grande consolo para artistas que lançam uma música ou um álbum e não recebem o feedback imediato que esperavam. A possibilidade sempre existe dessa música ser reinserida na cultura pop a qualquer momento, se tornando um "hit adormecido". Kate Bush é o exemplo mais recente desse fenômeno, mas há tantos outros... Por isso, clique e descubra alguns dos sucessos que levaram mais tempo para chegar nas paradas depois (e muito!) de seu lançamento.

© Getty Images