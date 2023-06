Veja dicas para economizar na conta de luz durante o inverno

(FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (27), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou a revisão periódica da tarifa da Enel Distribuição São Paulo, que terá uma queda de 2,24% na média. Mas, mesmo com o barateamento, a concessionária afirma que é necessário ter cautela para não gastar muita energia e pagar uma conta de luz cara.

Segundo a companhia, um banho de 15 minutos por dia, por pessoa, para uma residência com quatro moradores, equivale ao gasto de energia de aproximadamente 400 lâmpadas LED de 13 W durante uma hora. Esse consumo equivale a cerca de R$ 100 na conta de luz.

Em dias menos frios, uma opção é programar o chuveiro para morno ou verão (gelado), o que rende uma economia estimada pela Enel de 30%. "O que gasta mais é o aparelho mal-utilizado ou utilizado de forma excessiva. Todos os eletrodomésticos podem ser vilões", diz André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel Distribuição São Paulo.

Outra dica para economizar na conta de luz é trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia, de acordo com a empresa.

Bruno Herbert, presidente da Abesco (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia), afirma que os eletrodomésticos que consomem mais energia são a geladeira, a adega, o chuveiro elétrico, o ar condicionado e, principalmente, o aquecedor de ambiente.

"Para economizar energia durante o inverno, é possível seguir dicas como regular o termostato do aquecedor de ambiente para uma temperatura confortável, mas não muito alta, e evitar colocar alimentos quentes dentro do refrigerador, pois isso faz com que ele gaste mais energia para manter a temperatura interna", afirma.

Segundo a Enel, os aquecedores podem corresponder a um terço do gasto doméstico com eletricidade em dias mais frios. A concessionária sugere que os consumidores não mantenham esse eletrodoméstico ligado por muito tempo e que o utilizem somente quando estiverem no ambiente.

VEJA DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA DURANTE O INVERNO:

CHUVEIRO ELÉTRICO

- Evite banhos demorados

- Programe para o modo verão ou para o morno em dias mais quentes

AQUECEDOR

- Evite deixá-lo ligado por períodos muito longos

- Utilize-o apenas quando estiver no ambiente

- Regule o termostato para uma temperatura confortável, mas não muito alta

ILUMINAÇÃO

- Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED

- Aproveite a luz natural durante o dia

- Na pintura das paredes, dê preferência a cores claras, que refletem melhor a luminosidade

MÁQUINA DE LAVAR E SECADORA

- Utilize a capacidade máxima da máquina de lavar

- Evite usar a função de água aquecida

- Utilize a secadora somente quando necessário

GELADEIRA

- Não abra a porta da geladeira desnecessariamente

- Cheque se a borracha de vedação da geladeira está em bom estado

- Não utilize a parte traseira do equipamento para secar roupa

- Reduza a potência da geladeira em dias frios

- Evite colocar alimentos quentes dentro da geladeira

AR-CONDICIONADO

- Limpe os filtros periodicamente

- Use a função "timer" para programar o desligamento automático do aparelho

SECADOR DE CABELO

- Seque o cabelo com uma toalha antes de usar o secador

- Use uma potência mais baixa para diminuir o tempo de uso do equipamento

Fontes: Enel e Abesco

Consumidores de baixa renda podem ser beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica -que oferece desconto de até 65% para clientes que se encaixam nesse perfil.

Desde janeiro do ano passado, a Tarifa Social é concedida automaticamente para as famílias que têm direito. No entanto, André Oswaldo, da Enel, diz que o consumidor precisa estar atento e atualizar seus dados no CadÚnico (Cadastro Único) para ter acesso ao benefício.

A concessionária, que atua em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Ceará, afirma que mais de 2,5 milhões de consumidores foram beneficiados pelo programa em maio, o que representa um crescimento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado.

REDUÇÃO NA TARIFA EM SÃO PAULO

Segundo a Aneel, a Enel Distribuição São Paulo atende cerca de 7,7 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana, segundo a autarquia.

Na média, o consumidor vai sentir uma queda de 2,24% na tarifa cobrada pela distribuidora a partir de 4 de julho, mas os efeitos são distintos para cada grupo. Para residências, a redução será de 0,91%.

Ainda de acordo com a Aneel, a bandeira tarifária vigente neste mês é a verde, que indica condições favoráveis de geração de energia e não impõe nenhum acréscimo à tarifa. Esse cenário é observado desde abril do ano passado e deve permanecer inalterado neste ano, segundo a agência.

