532 pessoas foram regatadas da condição de trabalho escravo em agosto

Mais de 500 pessoas, inclusive crianças, foram resgatadas da condição de trabalho escravo no mês passado. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho.

Segundo o ministério, a Operação Resgate III retirou 532 pessoas do trabalho escravo contemporâneo. Foram mais de 200 inspeções, em 22 estados e no Distrito Federal.

De acordo com o Ministério do Trabalho, essa foi a maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas no Brasil.

Além do órgão, a operação teve a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e das polícias Federal e Rodoviária Federal.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destacou que o trabalho escravo contemporâneo é uma agressão aos direitos humanos e é inaceitável. E também prejudica a economia do país.

Os estados com mais resgates foram Minas Gerais, com 204 pessoas e Goiás com 126.

Uma mulher de 90 anos, que trabalhou por 16 anos sem carteira assinada no Rio de Janeiro, é a pessoa mais idosa já resgatada de trabalho escravo no Brasil.

26 crianças e adolescentes estavam submetidos ao trabalho infantil. Desses, seis também estavam em condições semelhantes à escravidão.

Além disso, ao menos, 74 resgatados foram vítimas de tráfico de pessoas.

Segundo o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores já receberam, aproximadamente, R$ 3 milhões em verbas rescisórias e já foram pagos cerca de R$ 2 milhões,em danos morais coletivos.

Mas o valor total será maior porque muitos pagamentos ainda estão em processo de negociação com os empregadores ou serão judicializados.

O mês da operação é marcado pelo Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição. E também pela data de morte do abolicionista Luís Gama, em 24 de agosto de 1882, patrono da abolição da escravidão no Brasil.