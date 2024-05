Padre usa 200 mil reais do cartão da igreja para jogar 'Candy Crush'

Um padre no condado de Chester, no estado norte-americano de Pensilvânia, usou o cartão de crédito da igreja onde estava para "progredir" em vários jogos, como o 'Candy Crush', 'Pokémon Go' ou 'Mario Kart Tour'.

De acordo com as publicações internacionais, a detenção e acusação por roubo foram feitas no dia 25 de abril, dois anos depois de o responsável ter sido suspenso das suas funções. O padre foi condenado a três anos de prisão.

Uma investigação permitiu perceber que o reverendo, Lawrence Kozak, tinha acesso direto à conta da igreja e que os desvios foram feitos entre 2019 e 2022. No total, foram 'desviados' 40 mil dólares, cerca de 200 mil reais.

Foi em 2022 que o contabilista da igreja em questão se apercebeu de que havia um 'desvio' nas contas, e que a maioria tinha sido gasta na App Store. Para além do dinheiro gasto nos jogos, o reverendo teria também comprado um tablet e um 'kit' de química para a sua afilhada, na Amazon.

Durante o seu interrogatório, o reverendo explicou que estava à procura de terapia para o vício do jogo, que o fez gastar milhares. O homem, de 51 anos, disse, no entanto, que os gastos não foram intencionais.

Por forma a pagar a sua dívida, o reverendo deu à igreja oito mil dólares e pediu desculpa.

Leia Também: Papa Francisco reza por vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul