ChatGPT é página mais acessada da Wikipedia em 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fundação Wikimedia, que hospeda o site da Wikipedia, revelou hoje quais foram os verbetes mais acessados do ano na plataforma colaborativa.

ChatGPT foi página mais vista do ano: Artigo sobre ferramenta de inteligência artificial da OpenAI recebeu mais de 49 milhões de acessos.

"Os artigos mais acessados da Wikipedia em 2023 contam a sua história e a da sociedade", disse a Wikimedia em nota.

Verbetes mais populares incluem competições esportivas, filmes, atletas e celebridades. A Wikimedia afirmou que o ranking só vale para as páginas em inglês.

Veja quais foram as 25 páginas mais acessadas da Wikipedia em 2023:

*1. - ChatGPT: 49.490.406 acessos

2. - Mortes em 2023: 42.666.860

3. - Copa do Mundo de Críquete de 2023: 38.171.653

4. - Premier League da Índia: 32.012.810

5. - Oppenheimer (filme): 28.348.248

6. - Copa do Mundo de Críquete: 25.961.417

7. - J. Robert Oppenheimer: 25.672.469

8. - Jawan (filme): 21.791.126

9. - Premier League da Índia de 2023: 20.694.974

10. - Pathaan (filme): 19.932.509

11. - The Last of Us (série de televisão): 19.791.789

12. - Taylor Swift: 19.418.385

13. - Barbie (filme): 18.051.077

14. - Cristiano Ronaldo: 17.492.537

15. - Lionel Messi: 16.623.630

16. - Premier League: 16.604.669

17. - Matthew Perry: 16.454.666

18. - Estados Unidos: 16.240.461

19. - Elon Musk: 14.370.395

20. - Avatar: O Caminho da Água (filme): 14.303.116

21. - Índia: 13.850.178

22. - Lisa Marie Presley: 13.764.007

23. - Guardiões da Galáxia Vol. 3 (filme): 13.392.917

24. - Invasão da Ucrânia pela Rússia: 12.798.866

25. - Andrew Tate: 12.728.616