Saiba como será o funcionamento dos bancos nos feriados e como pagar as contas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) divulgou nesta segunda-feira (15) como será o funcionamento presencial dos bancos nos 12 feriados nacionais deste ano.

Oito das 12 datas cairão de segunda a sexta-feira, e as agências não abrirão para atendimento dos clientes.

Os bancos também não funcionarão no Carnaval e Corpus Christi, que não são feriados nacionais, mas são considerados ponto facultativo em boa parte do país.

Veja abaixo os dias que os bancos não terão atendimento presencial:

Carnaval: 12 de fevereiro (segunda-feira) e 13 de fevereiro (terça-feira)

Semana Santa: 29 de março (sexta-feira)

Dia do Trabalho: 1° de maio (quarta-feira)

Corpus Christi: 30 de maio (quinta-feira)

Proclamação da República: 15 de novembro (sexta-feira)

Dia da Consciência Negra: 20 de novembro (quarta-feira)

Natal: 25 de dezembro (quarta-feira)

Véspera de ano-novo: 31 de dezembro (sexta-feira)

Funcionamento a partir das 12h

Quarta-feira de Cinzas: 14 de fevereiro (quarta-feira)

Quatro feriados serão no sábado ou domingo, quando já não há atendimento presencial. São eles:

Tiradentes: 21 de abril (domingo)

Independência do Brasil: 7 de setembro (sábado)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (sábado)

Finados: 2 de novembro (sábado)

Nos dias em que as agências ficarem fechadas, a Febraban recomenda que os clientes utilizem os canais digitais (sites e aplicativos) oferecidos pelos bancos para realização de pagamentos e outras operações.As contas de consumo como água, luz e telefone, e os carnês e boletos com vencimento nos dias sem atendimento presencial nos bancos podem ser pagas no dia útil seguinte sem o acréscimo de multa.

"Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais", diz Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.