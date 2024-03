Usuários relatam falhas no Instagram com contas desconectadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários do Instagram detectaram instabilidade na rede social na noite desta quinta-feira (21).

O site Downdetector, que monitora reclamações associadas a mal funcionamento de sites, registrou um pico de quase 1.900 queixas relacionadas ao Instagram na noite desta quinta.

Na madrugada desta sexta-feira (22), as queixas ainda estavam em patamar elevado, com mais de 1.400 registros no Downdetector. Os problemas mais relatados, de acordo com a plataforma, estavam relacionados ao login e ao aplicativo.

Até a publicação desta reportagem, o Instagram ainda não havia respondido.