INSS: 13º começa a ser pago nesta quarta; veja quem tem direito

O pagamento da primeira parcela do 13º salário começa nesta quarta-feira, dia 24 de abril, para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. A ordem de pagamento segue o final do Número de Identificação Social (NIS), com os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo sendo os primeiros a receber.

Dessa forma, o pagamento da primeira parcela para quem recebe acima de um salário mínimo começa no dia 2 de maio e segue até o dia 8 de maio. Já a segunda parcela será paga entre os dias 3 de junho e 7 de junho.

Para quem recebe até 1 salário mínimo

Final do NIS

1

24 de abril- 1ª parcela

24 de maio- 2ª parcela



2

25 de abril- 1ª parcela

27 de maio- 2ª parcela



3

26 de abril- 1ª parcela

28 de maio- 2ª parcela



4

29 de abril 1ª parcela

29 de maio- 2ª parcela



5

30 de abril- 1ª parcela

31 de maio- 2ª parcela



6

2 de maio - 1ª parcela

3 de junho- 2ª parcela



7

3 de maio- 1ª parcela

4 de junho- 2ª parcela



8

6 de maio- 1ª parcela

5 de junho- 2ª parcela



9

7 de maio- 1ª parcela

6 de junho- 2ª parcela



0

8 de maio - 1ª parcela

7 de junho- 2ª parcela

Como consultar o seu pagamento:

Portal Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/)

Aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS)

Central telefônica do INSS: 135

