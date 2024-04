Pix em alta: como se proteger de golpes e recuperar seu dinheiro

O Pix se tornou o queridinho dos brasileiros para pagamentos e transferências, mas com o sucesso vem também o aumento de fraudes.

Saiba como se proteger e o que fazer para recuperar seu dinheiro em caso de golpe:

O que é o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix?

O Banco Central criou o MED para que você possa solicitar o estorno de um pagamento em caso de fraude ou erro. Essa é uma camada extra de segurança para o Pix.

Como solicitar o estorno no Pix:

Entre em contato com seu banco imediatamente: Você tem até 80 dias após a transação para solicitar o estorno.

O banco analisará seu pedido: Se tudo estiver ok, o banco bloqueará o valor na conta do destinatário.

Investigação e devolução: O banco tem até 7 dias para investigar e confirmar a fraude. Se confirmada, você recebe o dinheiro de volta em até 96 horas.

E se o fraudador não tiver dinheiro?

Monitoramento da conta: O banco monitora a conta do fraudador por 90 dias. Se ele receber dinheiro, parte pode ser usada para te devolver o seu.

Falhas no Pix: Se o problema foi no sistema do Pix, o banco tem 24 horas para resolver e te devolver o dinheiro.

E se o estorno não for feito?

Reclame no Procon ou na Justiça: Você pode buscar seus direitos no Procon ou na Justiça.

Reclame no Banco Central: Registre uma reclamação contra o banco no Banco Central para ajudar na fiscalização.

Dicas para evitar cair em golpes:

Desconfie de ofertas vantajosas demais: Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Verifique o nome do favorecido: Compare com os dados oficiais da empresa.

Confirme a identidade de quem pede dinheiro: Ligue para a pessoa antes de transferir.

Pesquise antes de comprar: Verifique a reputação da loja e do vendedor online.

