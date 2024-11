Suplente de vereadora LGBTQIA+ é assassinada em Mato Grosso

A cantora Santrosa, de 27 anos, que foi candidata a vereadora nas eleições de 2024, foi encontrada morta no domingo na cidade de Sinop (MT). A Polícia Civil encontrou o corpo em uma região de mata, ela estava com as mãos e os pés amarrados e a cabeça decapitada.

A vítima estava desaparecida desde a manhã de sábado (9). Ela tinha um show marcado naquele dia e não compareceu. A divisão de homicídios de Sinop já abriu investigação para o esclarecimento do crime.

Em suas redes sociais, Santrosa defendia as comunidades periféricas e a promoção da igualdade e do respeito. Ela recebeu 121 votos na eleição deste ano para o cargo de vereadora.

A Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ do Mato Grosso publicou nota de pesar e disse que já acionou o Grupo Estadual de Combates aos Crimes de Homofobia do estado para apuração dos culpados por mais uma morte desta população.

Segundo dados do Observatório de Mortes e Violências LGBTQIA+ foram 230 mortes violentas de pessoas da comunidade, em 2023, no Brasil. O número equivale a uma morte a cada 38 horas. Desses, 61% foram travestis ou mulheres transexuais. E 30% dos casos foram de pessoas de 20 a 29 anos, como o caso de Santrosa. O Mato Grosso teve três casos registrados no relatório.