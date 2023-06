Flamengo tenta embalar para cumprir meta de Everton Ribeiro e brigar por tudo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tenta embalar após a vitória contra o Santos pelo Brasileiro, que arrancou elogios do técnico Jorge Sampaoli. Everton Ribeiro diz que o objetivo é vencer as três competições que disputa.

O Flamengo oscilou de novo, mas agora pra cima, e se recuperou da goleada sofrida contra o Red Bull Bragantino.

Em coletiva, Sampaoli destacou a melhora da equipe com a bola, mas ainda não está satisfeito.

Já Everton Ribeiro cobrou consistência e vê o elenco em condições de brigar pelas três competições. O Flamengo está na Copa Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro.

Sampaoli deve fazer rodízio. Neste domingo (25), por exemplo, ele colocou Arrascaeta no banco de reservas. Gabigol, por outro lado, retornou após lesão.

Agora o time rubro-negro luta por uma classificação na Copa Libertadores. O time recebe o Aucas, na quarta-feira, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos.

O QUE DISSE EVERTON RIBEIRO

"A gente tem um elenco para poder estar no seu melhor em todas as frentes. Nosso objetivo é brigar por todos os campeonatos que estamos. Então é seguir firmemente, trabalhando, evoluindo. A gente sabe que temos de ser mais constantes, temos de estar sempre evoluindo, e o Sampaoli está procurando isso. Ele sempre tenta achar os 11 melhores para cada jogo e a gente tem de estar sempre focado para não passar a impressão da última partida e estar sempre vencendo", disse Ribeiro, ao Premiere.

O FLAMENGO NA LIBERTADORES

O clube é o segundo colocado do grupo A. O clube rubro-negro tem oito pontos e encara o lanterna da chave.

Precisa de uma combinação de resultados para avançar às oitavas na primeira colocação. Além de vencer o seu jogo, o Flamengo torce por um tropeço do Racing.

Vai ao mata-mata com um empate. Isso porque o Nublense, terceiro colocado, só pode chegar a oito pontos.

FLA DEFENDE TÍTULO DA COPA DO BRASIL

Atual campeão, o Flamengo tem dois confrontos com o Athlético para ver quem avança à seminfinal.

O primeiro jogo será no Rio, no próximo dia cinco.

Uma semana depois acontecerá a decisão da vaga, dia 12 em Curitiba.

GERSON RECUPERA BOA FASE

O meio-campista foi o garçom nos três gols do Flamengo contra o Santos. Ele vive sua melhor fase desde o retorno ao Flamengo.

Se tornou o líder em assistências do Brasileirão. São seis passes para gol em oito jogos.

O "Coringa" ainda tem dois gols e 19 passes decisivos na competição.

Os dados são do SofáScore

