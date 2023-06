Fã faz testamento e deixa todos os bens para Neymar

A decisão de um admirador de deixar toda sua herança para Neymar Jr. tem causado grande repercussão nas redes sociais desde segunda-feira (26). Segundo reportagem do Metrópoles, um homem de 30 anos, que optou por não revelar sua identidade, elaborou um testamento em um cartório de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, destinando todos os seus bens ao jogador de futebol.

A atitude inusitada chamou a atenção do público, gerando debates e discussões online. O fã, que alega estar enfrentando problemas de saúde, afirmou que não possui ninguém próximo para deixar seus pertences em caso de falecimento. Ele expressou sua admiração por Neymar, destacando semelhanças pessoais, como o enfrentamento de difamações e a valorização da família.

"Mesmo prestes a completar 31 anos, minha saúde não está muito boa e percebi que não tenho ninguém para deixar meus pertences caso venha a falecer. Gosto do Neymar, me identifico muito com ele", começou a explicar, confessando ter alguns pontos em comum com Neymar.

A relação do jogador com seu pai também despertou identificação no admirador, que teve uma experiência semelhante com seu pai falecido. Além disso, ele ressaltou a percepção de que Neymar não é uma pessoa interesseira, uma característica considerada rara nos tempos atuais.

"Também sofro difamação, valorizo muito minha família e a relação que ele tem com o pai me lembra muito a que eu tive com o meu, que já faleceu. Mas, acima de tudo, sei que ele não é interesseiro, algo um tanto raro nos dias de hoje", continuou.

Apesar da intenção de entrar em contato com Neymar para compartilhar sua decisão, o homem não obteve sucesso. Ele também mencionou possuir objetos e relíquias familiares, que pretende legar ao jogador caso seu desejo seja atendido.

"Eu odiaria deixar meus bens para o governo ou parentes com os quais não tenho um bom relacionamento. Tentei entrar em contato com Neymar, mas não obtive sucesso. Também possuo alguns objetos e relíquias familiares", concluiu.

