Inter Miami anuncia data de apresentação de Lionel Messi

O Inter Miami informou, na sexta-feira, que Lionel Messi será formalmente apresentado aos torcedores no próximo dia 16 de julho, domingo, e o antigo jogador do PSG até poderá aparecer ao lado do também reforço e antigo colega Sergio Busquets.

A apresentação, que tem como título 'The Unveil' está agendado para as 20h00 de Miami, e acontecerá no DRV PNK Stadium.

"O evento contará com entretenimento, discursos em campo e muito mais. Mais detalhes serão relevados perto do dia do evento", pode ler-se no comunicado do clube que alinha na MLS.

