Pânico em Paris. Donnarumma assaltado e amarrado dentro da própria casa

O goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, foi vítima de um assalto em sua casa em Paris na madrugada desta sexta-feira.

Segundo informações de diversos jornais franceses, um grupo de homens invadiu a residência onde o italiano mora com sua namorada, no oitavo bairro da capital, e os ameaçou com armas de fogo.

O jornal francês Actu 17 informou que Gianluigi Donnarumma, de 24 anos, e sua companheira foram agredidos e amarrados pelos ladrões. O vigia do prédio também foi amarrado pelos assaltantes.

Pouco depois do ataque, por volta das 3h20 da madrugada, o goleiro e sua companheira conseguiram se libertar e buscaram refúgio em um hotel de luxo próximo de casa, onde entraram em contato com as autoridades. Posteriormente, ambos foram levados ao hospital para receber tratamento.

De acordo com a agência de notícias francesa AFP, Donnarumma sofreu ferimentos leves após ter sido amarrado pelos assaltantes. Sua namorada não teria sofrido ferimentos graves. O casal está em estado de choque.

Os criminosos levaram joias, relógios de luxo e artigos de couro, avaliados em cerca de 500 mil euros. A polícia de Paris já iniciou uma investigação sobre o incidente.

Leia Também: Mourinho leva 'nega' do PSG por Renato Sanches