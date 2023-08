Manchester City se antecipa e vai segurar 'peso pesado' para Guardiola

Em meio à incerteza sobre jogadores como Bernardo Silva no Manchester City, boas notícias parecem surgir para Guardiola em relação à possível renovação de contrato de Kyle Walker.

Conforme relatado pelo jornalista especializado em mercado de transferências, Fabrizio Romano, a proposta apresentada nesta terça-feira foi bem recebida pelo experiente defensor, cujo contrato com o clube se estende até o final da temporada.

Vale lembrar que o internacional inglês começou sua sétima temporada no Manchester City no último domingo, em um jogo marcante pela derrota para o Arsenal na Supertaça da Inglaterra, decidida nos pênaltis.

De acordo com as informações divulgadas, o anúncio oficial da renovação deve ocorrer em breve.

Kyle Walker decision is final: he’s ready to sign new contract at Manchester City very soon #MCFC



Walker, set to accept and stay after new proposal revealed on Tuesday — now waiting to get it sealed. pic.twitter.com/Ed5ZNU9448