Novo caso de racismo: Torcedor imita macaco e gera revolta na Argentina

Momentos antes do confronto da Libertadores entre Newell's Old Boys e Corinthians, na madrugada desta quarta-feira, ocorreu um incidente tenso entre torcedores das duas equipes, destacando mais um caso de racismo nas arquibancadas do futebol sul-americano.

Um torcedor do clube argentino - que empatou por 0-0 no segundo jogo das oitavas de final após uma derrota por 2-1 no Brasil - foi flagrado em vídeo imitando um macaco, acompanhado pelo termo "mono" audível. Isso ocorreu algumas horas depois do clube que lançou Lionel Messi ter postado nas redes sociais contra o racismo.

Confira o vídeo:

