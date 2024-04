Botafogo vence com gol de 'Pantera Negra', e Fla tem 3º jogo sem vitória

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Maracanã viveu uma manhã/tarde de Wakanda. Com direito a comemoração de Luiz Henrique com máscara do Pantera Negra, o Botafogo venceu por 2 a 0 e emplacou o terceiro jogo sem vitória do Flamengo. O outro gol foi marcado por Savarino.

O Alvinegro agora soma nove pontos e lidera provisoriamente o Campeonato Brasileiro na quarta rodada. O Rubro-Negro, com sete, está em quinto lugar.

O Botafogo chegou a sua quarta vitória consecutiva. Anteriormente, havia vencido o Universitario (PER), pela Libertadores, por 3 a 1; goleou o Juventude por 5 a 1, pelo Brasileirão; e superou o Atlético-GO por 1 a 0, também na competição nacional.

O Flamengo acumula duas derrotas seguidas e um empate. Além de perder neste domingo no clássico, foi superado pelo Bolívar, por 2 a 1, na Libertadores; e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Brasileiro.

Erick Pulgar sai lesionado. O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi substituído no intervalo por Allan após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, segundo comunicado da assessoria de imprensa do clube.

Copa do Brasil no meio de semana. Flamengo e Botafogo viram a chave para a terceira fase da Copa do Brasil nesta semana. O Rubro-Negro recebe o Amazonas, na quarta-feira (1), no Maracanã (RJ). Já o Alvinegro encara o Vitória, na quinta (2), no Nilton Santos (RJ).

O jogo

O Flamengo imprimiu seu ritmo e foi amplamente superior no primeiro tempo. O Botafogo atuou de forma muito recuada e os contra-ataques não surtiram efeito. O Rubro-Negro levou mais perigo com bolas alçadas à área, chegou a ter um gol corretamente anulado pelo VAR e teve outras chances de abrir o placar, mas não conseguiu.

O jogo mudou de figura no segundo tempo. O Botafogo voltou mais agressivo e se beneficiou de uma bonita jogada ensaiada para fazer o gol com Luiz Henrique. O Rubro-Negro, por sua vez, se mostrava desorganizado e via o Alvinegro explorar os espaços cedidos. Por um milagre de Rossi, os visitantes não fizeram o 2 a 0 em chute cara a cara de Jeffinho, mas Savarino, por sua vez, não desperdiçou.

Gols e lances

Uhhh! - O Flamengo quase abriu o placar logo no início. Arrascaeta lançou, De la Cruz ajeitou de cabeça e Luiz Araújo emendou de voleio, na altura da marca do pênalti, tirando tinta da trave de John.

Não valeu! - Aos 10, o Flamengo chegou a balançar a rede, quando Fabrício Bruno chutou cruzado e Bruno Henrique desviou de letra. O atacante, porém, estava em impedimento assinalado pelo VAR.

Gol do Botafogo em jogada ensaiada - O Botafogo abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo em jogada ensaiada. Savarino cobrou escanteio aberto e à meia-altura. Luiz Henrique chegou batendo de primeira e bola foi morrer no fundo da rede de forma rasteira, com o goleiro Rossi somente olhando.

Rossi opera milagre - O goleiro Rossi, do Flamengo, operou um verdadeiro milagre aos 35 do segundo tempo, quando Jeffinho recebeu um cruzamento rasteiro e finalizou de primeira, cara a cara com o arqueiro argentino, que defendeu com os pés.

Savarino fecha o caixão - O Botafogo fechou o caixão do Flamengo aos 47 minutos do segundo tempo, quando Diego Hernández ganhou a melhor na dividida com Fabrício Bruno e rolou para Savarino que, sozinho, empurrou para o fundo da rede.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO 0 X 2 BOTAFOGO

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 28/4/2024, às 11h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartões amarelos: De La Cruz (FLA); Savarino, Danilo Barbosa, Jeffinho (BOT)

Gol: Luiz Henrique, aos 7'/2ºT (0-1); Savarino, aos 47'/2ºT (0-2)Flamengo: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Allan), De La Cruz e Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Gerson), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: TiteBotafogo: John, Damián Suárez, Lucas Halter (Alexander Barboza), Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Eduardo (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Jeffinho), Savarino e Junior Santos (Diego Hernández). Técnico: Artur Jorge