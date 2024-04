Galvão Bueno quase fez Luciano do Valle voltar para Globo antes de sua morte

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Considerado um dos maiores locutores esportivos do país, Luciano do Valle (1947-2014) nos deixou em abril de 2014. Seu legado, especialmente pelo que fez na Band, é lembrado até os dias de hoje. Mas o narrador quase encerrou sua carreira na Globo em 2011 por causa de Galvão Bueno.

Luciano se consagrou como como uma das vozes do esporte na TV entre 1970 e 1982, quando foi um dos titulares da Globo em transmissões. Cobriu as Copas de 1974, 1978 e 1982, além dos Jogos Olímpicos de 1976 e 1980, juntamente com temporadas lendárias da Fórmula 1 na década de 1970.

Após o Mundial de futebol de 1982, Valle se transferiu para a Record, e no ano seguinte, se mudou para a Band, onde criou o conceito do chamado "canal do esporte".

Junto com sua empresa de marketing esportivo, Luciano virou uma lenda do esporte olímpico, ajudou a popularizar o vôlei e exibiu modalidades que não tinham espaço na TV.

Luciano chegou a passar novamente pela Record entre 2003 e 2005, mas logo em seguida voltou para a Band. No entanto, se dependesse de Galvão, sua carreira se encerraria na emissora que o trouxe para a televisão.

Pouco antes da sua morte, em 2011, Galvão teve a ideia de trazer Luciano do Valle para a Globo. Segundo apurou o F5, a emissora teve a ideia de usá-lo por alguns anos em eventos de vôlei e esportes olímpicos, e logo em seguida, ele deixaria a televisão.

"Sempre fui amigo e um grande admirador do Luciano do Valle. Nós sempre nos demos muito bem, e sempre tivemos um carinho grande um pelo outro", afirmou Galvão em conversa exclusiva com o F, onde contou detalhes de como essa ida quase ocorreu.

"Não lembro exatamente o período, mas em 2011, em jantar nosso, em uma conversa, dele e eu, surgiu a ideia de ele voltar para a Globo. Eu fiquei muito feliz, por que seria muito bom trabalhar com ele de novo", revela Galvão.

"Levei a ideia para a direção de esportes da Globo, que gostou. Depois todos nós tivemos alguns jantares, e realmente ele ficou muito perto de voltar para a Globo. Mas, na última hora, ele preferiu ficar na Band. Fiz o possível. Foi isso", concluiu.

Luciano do Valle ainda narrou a Copa das Confederações de 2013 no Brasil pela Band, e seria o titular da emissora no Mundial de 2014.

No entanto, quando ia para Uberlândia (MG) para transmitir a abertura do Campeonato Brasileiro de 2014, o jornalista passou mal no avião e não resistiu a um infarto. Luciano nos deixou aos 66 anos.

