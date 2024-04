Xavi Hernandez sinaliza que futuro de Vitor Roque no Barça está indefinido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva neste domingo (28), o técnico Xavi Hernández não descartou a possibilidade de emprestar Vitor Roque a outro clube. O futuro do brasileiro no Barcelona é, portanto, indefinido.

Quando questionado sobre a permanência de Vitor Roque no time e um possível empréstimo, Xavi não assegurou a permanência do brasileiro e disse que a definição acontecerá no fim da atual temporada.

"Faltam seis jogos para acabar, e ainda não decidimos nada. Devemos entrar em consenso sobre muitas coisas quando a temporada terminar. Não é fácil vir de outra liga, com a idade que ele tem. Precisa de confiança e jogar. Já decidiremos. Ele pode jogar no Barcelona no futuro com certeza, porque tem qualidade.", disse Xavi Hernández.

Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro com ambição, mas, quatro meses depois, quase não aproveitou oportunidades. O atacante participou de 13 jogos, mas tem apenas 155 minutos em campo, somando dois gols e uma expulsão.

O brasileiro não participou de nenhuma partida importante do Barcelona e não se firmou no time. Xavi chegou a alertá-lo sobre a necessidade de tempo para se adaptar.

Outra questão que se destaca, é o fato de Vitor Roque não ter entrado em nenhum dos jogos da Liga dos Campeões. Como chegou na janela de final de ano, ele poderia ter participado das partidas contra Napoli e PSG, mas não foi opção para Xavi.