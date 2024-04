Dois ucranianos morrem esfaqueados na Alemanha: suspeito é russo

As autoridades da Alemanha detiveram, na noite de sábado, um cidadão russo-alemão por ser suspeito de esfaquear até à morte dois ucranianos, na cidade de Murnau, no sul do país.

De acordo com a imprensa alemã, o crime aconteceu nas imediações de um centro comercial da cidade, na Alta Baviera, por volta das 17h20 locais. As vítimas são dois homens, de 23 e 26 anos, e ainda não é certo se conheciam o agressor, de 57 anos.

"Dois homens foram vítimas de um ato violento. Um morreu no local do crime, o outro no hospital", adiantou fonte policial.

Após a ação policial, foi possível localizar e deter o suspeito, que se encontrava em casa, a poucos metros de distância do centro comercial.

As causas do crime ainda não foram apuradas e a polícia local alertou que a investigação "ainda está no início".

O suspeito, detido por suspeitas de dois crimes de homicídio, se fará presente este domingo ao juiz de instrução criminal.

Leia Também: Incêndio destrói parte de vegetação do Pico do Jaraguá, ponto mais alto da capital