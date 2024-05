Deputada federal Amália Barros morre aos 39 anos

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada, na madrugada deste domingo (12), nas redes sociais da parlamentar, que era vice-presidente do PL Mulher Nacional.

A parlamentar estava internada desde o dia 1º de maio e seguia "em estado grave e sob cuidados intensivos" no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, segundo sua assessoria de imprensa.

Ela foi submetida a cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas no dia 2 de maio. Na terça (7), Amália passou por um procedimento de drenagem de vias biliares, que visava retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado.



Horas antes da morte de Amália, a assessoria de imprensa da parlamentar disse que ela iria passar por uma nova cirurgia neste sábado, desta vez para tratar de complicações no fígado.

