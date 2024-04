Ivete Sangalo vira dúvida para documentário sobre Davi produzido pela Globo

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo é uma dúvida para o documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que está sendo produzido pela Globo para contar a história de Davi Brito, campeão do BBB 24.

A produção do documentário busca um depoimento da cantora sobre sua relação com o motorista de aplicativo que ficou milionário, mas não tem conseguido uma data por conta de compromissos da artista.

Como a produção tem uma data limite para finalizar os trabalhos, as duas partes tentam chegar a um entendimento para que a intérprete consiga falar de sua relação com o jovem de 21 anos.

Mas atualmente não é descartada se usar imagens de arquivo ou das redes sociais de Ivete Sangalo para compor seu posicionamento durante o reality show.

Além de familiares, a produção do documentário sobre Davi ouviu famosos que torceram por ele durante o reality. Gravaram depoimentos nomes como a atriz Carolina Dieckmann e a autora Gloria Perez.

"Davi, Um Cara Comum da Bahia" será disponibilizada ao público no dia 8 de maio, uma quarta-feira, segundo divulgou o Globoplay no último sábado (27).

Uma equipe de gravações ainda tem acompanhado tudo o que ele fez desde que saiu do BBB, incluindo o reencontro com familiares e amigos após virar milionário.

A dúvida é como será mostrada a relação com Mani Reggo, com quem ele morava antes de entrar no programa e cuja relação acabou logo após ele sair da atração.

O documentário tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Tais Amordivino e produção executiva de Anelise Franco. A produção é realizada pelo núcleo de Variedades da Globo, dirigido por Mariano Boni.

Leia Também: Influencer iraquiana é morta a tiros em Bagdá