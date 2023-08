Mbappé é reintegrado aos treinos no PSG

É uma boa notícia para o Paris Saint-Germain e para os seus adeptos. Kylian Mbappé ficou de fora da comitiva que viajou para a Ásia este verão e foi convidado a juntar-se a Neymar Jr. e Marco Verratti na 'porta de saída' alguns dias depois.

No entanto, nas últimas horas, a situação parece ter-se acalmado entre o atacante, que tem contrato até 2024 (com um ano de opção), e o clube da capital francesa, que empatou sem gols em casa com o Lorient este sábado à noite, no primeiro jogo oficial de Luis Enrique no comando técnico.

De fato, o campeão do mundo de 2018 esteve presente nas bancadas do Parque dos Príncipes no arranque da temporada 2023/24 na Ligue 1, ao lado de Ousmane Dembélé, o mais recente reforço do clube. Uma presença que demonstra o abrandamento das tensões com a direção, com a qual se encontrava em desacordo há várias semanas. Com efeito, a direção acreditava que o jogador de 24 anos já tinha chegado a acordo para se juntar ao Real Madrid no final do seu contrato, em junho de 2024, deixando assim o PSG a 'custo zero'.

No entanto, a história de Kylian Mbappé sofreu uma reviravolta na manhã deste domingo. O PSG anunciou que o melhor marcador do clube (212 gols em 260 jogos) regressou ao plantel principal: "Após discussões muito construtivas e positivas entre o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappe antes do jogo PSG-Lorient, o jogador foi reintegrado no treino desta manhã", lê-se no comunicado divulgado pelo PSG à imprensa.

Leia Também: Ida de Neymar ao Al-Hilal é uma questão de dias, diz site