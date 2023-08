PSG chama Neymar de 'lenda do clube' em anúncio de venda ao Al Hilal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de Neymar pelo PSG chegou ao fim oficialmente nesta terça-feira (15), após seis anos de clube.

O QUE ACONTECEU

O PSG enalteceu a passagem de Neymar pelo clube. Os parisienses publicaram nota oficial pouco depois de o Al Hilal confirmar a contratação do atacante brasileiro.

"Uma lenda do clube": os elogios a Neymar já começam no título do texto. O brasileiro foi mencionado como um jogador que "marcou a história" do PSG.

Neymar deixa o PSG como o quarto maior artilheiro da história do clube. O atacante anotou 118 gols em 173 jogos, ficando atrás somente de Kylian Mbappé, Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic. O brasileiro conquistou 13 títulos em Paris: cinco Campeonatos Franceses, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.

Neymar "emocionou o público no Parc des Princes com façanhas técnicas das quais ele tem o segredo", diz o comunicado. O clube dedicou outros textos e vídeos para homenagear seu antigo camisa 10, relembrando momentos marcantes de seus seis anos em Paris.

É sempre difícil dizer adeus a um jogador tão excepcional quanto Neymar, um dos melhores do mundo. Nunca esquecerei o dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain e o que ele trouxe para o nosso clube e para o projeto nos últimos seis anos. Vivemos grandes momentos e Neymar sempre fará parte da nossa história. Quero agradecer a Neymar e sua família. Desejamos a Neymar o melhor para o futuro e sua próxima aventura Nasser Al Khelaïfi, presidente e CEO do PSG

DETALHES DA NEGOCIAÇÃO

Os sauditas pagaram cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) ao PSG para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al Hilal, que também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco.

O vínculo gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso dá, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões -excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Neymar chegou a ser especulado no Barcelona, mas os valores negociados foram bem menores -pouco menos de R$ 7 milhões mensais.