Arábia Saudita faz última tentativa para reunir Cristiano Ronaldo e Messi

Ainda não está totalmente descartada a possibilidade de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi poderem vir a medir forças no mesmo campeonato, pese embora, nos últimos meses, o primeiro tenha rumado ao Al Nassr, e o segundo ao Inter Miami.

Isto porque, de acordo com informações veiculadas, este sábado, pelo jornal saudita Al Bilad Daily, o Public Investment Fund (PIF) estaria preparando uma derradeira proposta para convencer os norte-americanos a liberar o argentino.

O objetivo do fundo de investimento (que detém participações no Newcastle, no Al Nassr, no Al-Ittihad, no Al Hilal e no Al-Ahli) passa por 'resgatar' o atacante de 36 anos, a título de empréstimo, e colocá-lo num dos clubes que controla.

A mesma publicação acrescenta que esta inesperada oferta poderia concretizar-se em breve, de forma a que La Pulga rume ao país do Médio Oriente ainda esta temporada.

