Slimani é anunciado no Coritiba com frase curiosa: "Com esta cor..."

Islam Slimani foi oficializado como reforço do Coritiba nesta terça-feira (22), depois do pré-acordo ter feito os torcedores do Coxa vibrarem.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador do Sporting deixou uma mensagem aos torcedores do clube, com uma mensagem curiosa sobre o Sporting de Portugal.

"Com esta cor (do Sporting) fiz história, o verde e branco fazem parte da minha vida. Foi onde deixei a minha marca. O alviverde da Argélia, campeão africano e o gol no Mundial, na cidade à qual estou voltando. O meu jeito sempre foi este: guerreiro, lutador e um pouco doido, na verdade. Agora sou mais um coxa doido. Vou porque o coxa me chamou", disse Slimani, numa mensagem com clara ligação ao Sporting.

Além do Sporting, Slimani, de 35 anos, passou por Leicester, Newcastle, AS Monaco, Fenerbahçe, Lyon, Brest e Anderlecht, prosseguindo agora a carreira no campeonato brasileiro.