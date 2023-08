"Ronaldo é uma referência, mas o meu único ídolo é Jesus Cristo"

Dodi Lukebakio concedeu a sua primeira entrevista aos meios de comunicação oficiais do Sevilla.

Mendilibar procurava um atacante que pudesse jogar à esquerda, e a chegada do belga causou alguma controvérsia a esse respeito, uma vez que tem jogado mais no outro flanco, o direito: "Sinto-me muito confortável jogando em qualquer posição. Claro que penso que todos os jogadores têm as suas preferências. A minha é a ala direita, porque joguei muito nessa posição, mas posso jogar na esquerda, como segundo atacante ou como centroavante. Para mim, é indiferente".

"Todas as pessoas com quem falei sempre me disseram que o meu estilo se adaptava à La Liga. Por isso, quando virem que assinei pelo Sevilla, acho que vão dizer que esta é provavelmente a melhor escolha que podia ter feito", acrescenta Lukebakio, que vestirá a camisola 12 de Kanouté, mas confessa não ter ídolos: "Tenho referências, não ídolos. O meu único ídolo é Jesus Cristo. Quando era criança, via muito o Ronaldinho e também o Cristiano Ronaldo".

