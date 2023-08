'Praga' de lesões no Real Madrid: Vinícius Jr. é a última vítima

O Real Madrid anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais nesta segunda-feira (28), que Vinícius Júnior foi diagnosticado com "uma lesão no músculo bíceps femoral direito".

Os merengues destacaram que o regresso do brasileiro aos campos fica "pendente de evolução". Ainda assim, a imprensa esportiva espanhola aponta para um tempo de cerca de seis semanas afastado.

O atacante irá faltar nos encontros com Getafe, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Las Palmas, assim como a jornada inaugural da Liga dos Campeões. O regresso deverá ocorrer a 7 ou 8 de outubro, no embate com o Osasuna.

O jogador, vale lembrar, foi aposta a titular na última sexta-feira, no triunfo conquistado pelo Real Madrid na deslocação ao terreno do Celta de Vigo, por 1-0. No entanto, abandonou o campo ao fim de apenas 18 minutos, com queixas físicas.

Mais uma 'dor de cabeça' para o treinador do conjunto blanco, Carlo Ancelotti, que, desde o começo dos trabalhos de pré-temporada, já se viu privado de Thibaut Courtois, Dani Ceballos, Arda Guler, Ferland Mendy e Éder Militão.