"Mantenham-se fora": Messi e companhia obrigados a mudar de hotel

O Inter Miami viu-se, este sábado (2), obrigado a fazer uma alteração de planos, na chegada ao estado norte-americano da Califórnia, onde irá defrontar o Los Angeles FC, naquele que é principal jogo da 28.ª rodada da MLS.

Isto porque os funcionários do recinto hoteleiro situado em Santa Monica, no qual a equipe iria ficar hospedada, entraram em greve, deixando-lhe um apelo: "Enquanto empregados domésticos, cozinheiros, porteiros e serventes, pedimos a Lionel Messi e aos companheiros que se mantenham solidários connosco e fora do Fairmont Miramar".

Um pedido que acabou por ser aceito, tendo o sindicato feito questão de agradecer, em forma de comunicado enviado à agência noticiosa Reuters: "Obrigado ao grande Lionel Messi e aos companheiros por aceitarem mudar de hotel e por se manterem solidários com os funcionários em greve".

"O MLSPA está orgulhoso por manter-se ao lado dos funcionários em greve do Fairmont Miramar e outros hotéis da área de LA, e aplaudimos a decisão da MLS e do inter Miami de mudar de hotel, este fim de semana", acrescentou o sindicato dos jogadores.

